هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 11:52 ص

دخان يتصاعد من مبنى قريب من بلدة رأس العين في شمال سوريا كما شوهد من بلدة تركية على الحدود صباح يوم الجمعة. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

بيروت (رويترز) - اتهم مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة تركيا بقصف مناطق مدنية انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال، استمرت الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين و التجمعات المدنية.

وقال إن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين.

وسُمع دوي القصف عبر الحدود بين البلدين صباح الجمعة على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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