متحدث: المخابرات التركية تعمل على إخراج مقاتلي جبهة النصرة من الغوطة

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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 10:09 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:09

دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية يوم العاشر من مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). لم تتمكن رويترز من التحقق من الصورة بشكل مستقل. (reuters_tickers)