متحدث: المخابرات التركية تعمل على إخراج مقاتلي جبهة النصرة من الغوطة
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دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية يوم العاشر من مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). لم تتمكن رويترز من التحقق من الصورة بشكل مستقل.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن جهاز المخابرات الوطنية التركي (إم.آي.تي) يعمل على إخراج مقاتلي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية السورية المحاصرة.
وقال المتحدث إبراهيم كالين لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية إن تركيا لا تريد وجود منظمة متشددة في الغوطة الشرقية.
والأسبوع الماضي قالت جماعة جيش الإسلام السورية إنها وافقت على إجلاء مقاتلي جبهة النصرة، المحتجزين في سجونها بالغوطة، إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز