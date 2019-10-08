هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 01:07 م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن يوم 3 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: هنري نيكولس - رويترز

لندن (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن بلاده قلقة للغاية من خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في شمال سوريا.

كانت تركيا قالت إنها أتمت استعداداتها لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قوات لها هناك مما يمهد الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة منذ وقت طويل مع واشنطن.

وحين سئل عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بريطانيا‭‭‭ "‬‬‬سعيدة جدا" بالتحول في سياسته بشأن سوريا، قال المتحدث باسم جونسون إن تحركات القوات الأمريكية مسألة تخص الولايات المتحدة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير ياسمين حسين)

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