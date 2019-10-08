هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 08:42 م

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا.

وقال المتحدث جوناثان هوفمان في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد. ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها. لم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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