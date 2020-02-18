هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 06:17 م

جنود في الجيش السوري ينتشرون في محافظة حلب يوم الاثنين. صورة لرويترز من وكالة الانباء السورية (سانا). لم يتسن لرويترز التحقق من صحة الصورة من مصدر مستقل.

أنقرة (رويترز) - قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن تركيا سترسل مزيدا من القوات إلى منطقة إدلب السورية وسترد بالمثل على أي هجوم لقوات الحكومة السورية هناك، وذلك رغم استمرار محادثات أنقرة مع موسكو حول الوضع في المنطقة.

والتقى وفد تركي بآخر روسي يوم الثلاثاء في ثاني أيام محادثات في موسكو دون التوصل إلي اتفاق على ما يبدو بشأن إدلب حيث أدى هجوم بدأته القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك ونزوح جماعي للمدنيين.

وقال كالين للصحفيين في أنقرة "سنواصل نشر وتحصين القوات في المنطقة لضمان سلامة المنطقة (إدلب) والمدنيين هناك".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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