متحدث: جوتيريش يأسف لطرد الصومال ممثل الأمم المتحدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 08:15 م

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث في باريس يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

الأمم المتحدة (رويترز) - قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "يأسف بشدة" لقرار الصومال طرد مبعوثه إلى البلاد وسوف يعين ممثلا جديدا "في الوقت المناسب".

واتهمت وزارة الخارجية الصومالية نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن جوتيريش تحدث مرتين مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله في محاولة لإقناعه بالعدول عن القرار.

وأضاف حق "الأمين العام يأسف بشدة لقرار حكومة جمهورية الصومال الاتحادية. الأمين العام لديه ثقة تامة في السيد هايسوم".

وقال "في الوقت نفسه، الأمين العام ملتزم تماما بضمان أن تكون احتياجات الشعب الصومالي على رأس عمل الأمم المتحدة في الصومال... لذلك فهو ينوي تعيين ممثل خاص جديد إلى الصومال في الوقت المناسب".

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش التطورات في الصومال في اجتماع مغلق يوم الجمعة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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