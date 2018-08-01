متحدث: خفر السواحل الليبي ينتشل 574 مهاجرا
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طرابلس (رويترز) - قال أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية لرويترز إن خفر السواحل انتشل 574 مهاجرا من قوارب مطاطية في ثلاث عمليات يوم الاثنين قبالة سواحل البلاد.
وأضاف يوم الأربعاء أنه تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية وقارب آخر قبالة القره بوللي. وذكر أن المهاجرين قدموا من دول جنوبي الصحراء الكبرى ودول عربية.
وقال "كل المهاجرين غير الشرعيين تم جلبهم إلى قاعدة أبو ستة البحرية ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وساحل ليبيا الغربي هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا فرارا من الحروب والفقر.
وتراجع عدد الرحلات بشكل حاد منذ يوليو تموز 2017 عندما طردت جماعة مسلحة شبكة لمهربي البشر من صبراتة التي كانت مركزا للتهريب غربي طرابلس.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز