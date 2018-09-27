متحدث: سيضحك العالم على مزاعم نتنياهو بشأن إيران في الأمم المتحدة
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جنيف (رويترز) - نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله إن العالم سيضحك على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وجود مستودع سري سابق لتخزين المواد النووية في طهران خلال كلمة في الأمم المتحدة يوم الخميس.
وأضاف "سيضحك العالم بصوت عال على هذه الكلمة الكاذبة والجوفاء والتي لا توجد ضرورة لها".
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
رويترز