متحدث: سيضحك العالم على مزاعم نتنياهو بشأن إيران في الأمم المتحدة

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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 12:14 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:14