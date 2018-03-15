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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:41 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:41

ناقلة نفط تقول قوات البحرية الليبية انها ضبطتها خلال محاولة تهريب نفط في قاعدة بحرية في طرابلس يوم الخميس. تصوير: اسماعيل زيتوني - رويترز.

من أحمد العمامي

طرابلس (رويترز) - قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية يوم الخميس إن قواته ضبطت ناقلة ترفع علم توجو وألقت القبض على طاقهما اليوناني للاشتباه في تخطيطهم لتهريب الوقود خارج البلاد.

والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لعمليات تهريب البنزين المدعم بشدة في ليبيا إلى دول مجاورة مثل تونس ومالطا حيث السعر أعلى بكثير.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم قوات البحرية في تصريح لرويترز "قوات البحرية ضبطت ناقلة نفط تحمل علم جمهورية توجو في المياه الإقليمية بدون تصاريح من الدولة الليبية. الناقلة تحمل اسم لامار".

وأضاف المتحدث قائلا "جرى ضبطها (في وقت متأخر من مساء الأربعاء على بعد) قرابة ثمانية أميال قبالة منطقة أبو كماش البلدة الواقعة بالقرب من الحدود مع تونس".

وقال قاسم إن لامار مملوكة لشركة يونانية وإن السلطات ألقت القبض على طاقمها المؤلف من ثمانية يونانيين وأحالت قضيتهم إلى النائب العام.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة منذ عام 2016 لاستعادة الاستقرار في ليبيا التي انزلقت إلى الاضطرابات عقب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وتعهد المسؤولون بحملة صارمة على تهريب الوقود لكن ضبط ناقلات نفط أو إلقاء القبض على طواقم الناقلات أمر نادر نظرا للقدرات المحدودة للبحرية الليبية.

وأظهرت بيانات رويترز لتعقب حركة السفن أن لامار كانت في المياه التونسية قبل أن تغلق جهاز الإرسال الخاص بها يوم السابع من مارس آذار وهو تكتيك تقليدي للمهربين.

وغرب ليبيا نقطة انطلاق أيضا لمهربي البشر الذين ينظمون رحلات بالقوارب لنقل مهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى إلى إيطاليا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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رويترز