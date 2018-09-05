متحدث: محكمة إسرائيلية تمهد الطريق أمام هدم قرية بالضفة الغربية
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القدس (رويترز) - مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق يوم الأربعاء أمام هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها مثارا لاحتجاجات فلسطينية ومبعث قلق دولي.
وقال متحدث باسم المحكمة إنها قضت برفض الالتماسات المقدمة ضد هدم قرية خان الأحمر مضيفا أن إنذارا قضائيا مؤقتا بتعليق هذا الإجراء سينتهي خلال أسبوع.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز