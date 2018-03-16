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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 05:32 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:32

شاب مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بالخرطوم يوم الجمعة. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

من محمد عبد اللاه وأحمد طلبة

القاهرة (رويترز) - قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة يوم الجمعة مع بدء انتخابات الرئاسة في الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي إن العملية الانتخابية "سارت سيرا حسنا". لكنه أضاف أن الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت الذي سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس آذار.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات نفى حمدي لوزا نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا. وأضاف أن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.

وقال لوزا إن قطر سهلت وصول الناخبين إلى السفارة المصرية من خلال إتاحة مدخل في مجمع المباني الذي توجد فيه السفارة. ومضى قائلا "لا يوجد سبب يمنع مصري مقيم في قطر أو تركيا من التصويت".

وتوترت العلاقات بين مصر وكل من قطر وتركيا بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 والذي كان يحظى بدعم الدوحة وأنقرة.

وأعلن السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية تجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

واصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية في الكويت مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة عملها صباح الجمعة. وسُمح للصحفيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

ونقلت حافلات خاصة ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات وأعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.

وكان السيسي قد دعا المصريين يوم الخميس إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس المصري فوزا كبيرا في الانتخابات إذ أن موسى يقود حزبا يؤيد السيسي.

وفي الخرطوم تجمع عشرات الناخبين أمام مقر السفارة المصرية وحمل بعضهم علم مصر. وقال محمد زغلول (47 عاما) ويعمل بصناعة الحلوى "أنا جيت أصوت عشان مصر واستمرار الأمان في مصر".

وقال الحسينى محمد (37 عاما) ويعمل تاجرا "لازم ننتخب علشان التنمية في مصر ومكافحة الإرهاب في سيناء" مشيرا إلى متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية قتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة في السنوات الماضية وتستهدفهم عملية أمنية كبرى منذ التاسع من فبراير شباط.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا على مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة للإدلاء بأصواتهم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري احتشاد مصريين أمام لجنة التصويت في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

وأدلى مصريون في المغرب بأصواتهم في مقر السفارة بالرباط. وقال السفير أشرف إبراهيم لرويترز "رغم أن الأمطار كانت شديدة في الصباح كانت نسبة التصويت جيدة".

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (ليل الخميس بتوقيت القاهرة).

وبدأ المصريون في واشنطن ونيويورك الإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت القاهرة).

(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي في الكويت وزكية عبد النبي في الرباط وخالد عبد العزيز في الخرطوم - تحرير أحمد حسن)

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رويترز