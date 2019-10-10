هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 11:11 ص

عمان (رويترز) - قال متحدث باسم مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا يوم الخميس إنهم يتجهون إلى الخطوط الأمامية للقتال في شمال شرق سوريا لدعم القوات التركية التي عبرت الحدود بين البلدين.

وأضاف الرائد يوسف حمود أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد متحصنة في المنطقة.

وتابع قائلا إن مقاتلي الجيش الوطني السوري، وهو فصيل معارض، يتحركون صوب البلدتين الرئيسيتين في المنطقة وهما تل أبيض ورأس العين.

ونفى حمود تقارير لقوات سوريا الديمقراطية عن اندلاع اشتباكات بينها وبين الجيش التركي على مشارف تل أبيض.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)

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