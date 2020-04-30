هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 08:27 م

القاهرة (رويترز) - قال متحدث عسكري في بيان إن عشرة من أفراد الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وجاء في البيان "انفجرت اليوم عبوة ناسفة باحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

ولم يذكر المتحدث عدد من قتلوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية الاستراتيجية.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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