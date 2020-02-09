هذا المحتوى تم نشره يوم 09 فبراير, 2020 10:26 م

القاهرة (رويترز) - قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية يوم الأحد إن عشرة مسلحين قُتلوا وسقط سبعة عسكريين بين قتيل وجريح في اشتباك بمحافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث في بيان بصفحته على فيسبوك "تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء... تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد 10 أفراد إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية".

وأضاف "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابطين وخمسة (عسكريين من) درجات (رتب) أخرى".

وتابع أن القوات تقوم بأعمال "تمشيط وملاحقة" في المنطقة التي شهدت الاشتباك.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سمر حسن - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير ياسمين حسين)

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