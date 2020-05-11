هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2020 07:11 م

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في عمان يوم 29 ابريل نيسان 2020. تصوير: محمد حامد - رويترز.

عمان (رويترز) - قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن الحكومة قررت يوم الاثنين السماح لموظفي الدولة بالعودة لأعمالهم يوم 26 مايو أيار بعد انقطاع استمر نحو شهرين فرضته السلطات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث أمجد العضايلة إن موظفي الحكومة الذين يشكلون معظم القطاع العام سيعودون للعمل عقب عطلة عيد الفطر.

وأضاف المتحدث أن الحكومة ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر وذلك رغم تخفيف قيود العزل العام الصارمة خلال الأسبوعين الماضيين بالسماح لمعظم الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها.

وعبر مسؤولون في أحاديث خاصة عن مخاوف من أن تسريح العمال والإفلاس الناجم عن إجراءات العزل العام سيؤديان إلى تفاقم الفقر والبطالة مما قد يؤدي إلى اضطرابات.

لكن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي بين سائقي الشاحنات الذين وصلوا من معبر الأردن الرئيسي مع السعودية دفع الحكومة إلى إعادة النظر في تخفيف قواعدها المتعلقة بتنقل الأشخاص والسيارات بين المحافظات.

وأعلن وزير الصحة الأردني يوم الاثنين 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 562، بينهم تسع وفيات.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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