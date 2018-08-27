متحدث: ميركل وترامب يعبران عن القلق بشأن التطورات في سوريا
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المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شتيفن زايبرت. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المستشارة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا لا سيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.
وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان مساء يوم الاثنين "روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد".
وقال المتحدث دون الخوض في تفاصيل إن الزعيمين تحدثا أيضا بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير مصطفى صالح)
رويترز