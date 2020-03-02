القدس (رويترز) - قال متحدث باسم حزب ليكود إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت يوم الاثنين بعد أن أشارت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى تحقيق حزبه تفوقا كبيرا.
وأضاف أن نتنياهو سيلقي "خطاب الفوز" في الساعة 2145 بتوقيت جرينتش في تل أبيب.
وأشارت نتائج استطلاع أراء الناخبين التي بثتها ثلاث محطات تلفزيونية إلى حصول ليكود وأحزاب لها نفس توجهاته على 60 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا وهو ما يقل عن تحقيق أغلبية حاكمة. ومن المقرر إعلان النتائج الفعلية يوم الثلاثاء.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)