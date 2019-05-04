هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 09:03 م

طرابلس (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية يوم السبت إن المعارك الأخيرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين.

وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج.

ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا في وقت سابق يوم السبت تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم "شهداء" في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر.

وقال المصدر الحكومي "الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها لمواجهة قوات شرق ليبيا التي أرسلها القائد العسكري خليفة حفتر".

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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