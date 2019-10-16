هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 05:46 م

الأمم المتحدة (رويترز) - قال مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأسرى لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع.

واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية في السجون الكردية.

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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