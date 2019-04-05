هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 10:56 م

الأمم المتحدة (رويترز) - أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه يوم الجمعة بشأن النشاط العسكري قرب العاصمة الليبية طرابلس محذرا من أنه يهدد استقرار البلاد ودعا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى وقف كل التحركات العسكرية.

وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة كريستوف هويسجن الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر أبريل نيسان إن "المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية ".

وأضاف هويسجن الذي كان يقرأ بيانا اتفق عليه المجلس بعد جلسة مغلقة تم إطلاعه خلالها على آخر التطورات إن المجلس" دعا أيضا كل القوات إلى إنهاء التصعيد ووقف كل النشاط العسكري. لا يمكن حل هذا الصراع عسكريا".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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