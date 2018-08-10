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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 06:55 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:55

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس تتحدث في نيويورك يوم التاسع من ابريل نيسان 2018. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز. (reuters_tickers)