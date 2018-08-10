مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق نزيه في ضربة جوية باليمن
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مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس تتحدث في نيويورك يوم التاسع من ابريل نيسان 2018. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس يوم الجمعة إن مجلس الأمن الدولي دعا لتحقيق نزيه وشفاف في ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن أدت لمقتل عشرات الأطفال.
وقالت بيرس "عبر (الأعضاء) عن قلقهم البالغ من هذه الهجمات وغيرها مما حدث في الآونة الأخيرة باليمن. دعوا لتحقيق نزيه وشفاف".
جاء تصريح المندوبة البريطانية، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أغسطس آب، بعد أن أطلع مسؤول كبير في الأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 دولة على ملابسات الضربة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز