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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 12:50 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 00:50

سلفا كير رئيس جنوب السودان في صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)