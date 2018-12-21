مجلس الأمن يوافق على نشر فريق لمراقبة الهدنة في اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 07:34 م

مقاتلون حوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.

الأمم المتحدة (رويترز) - وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.

وبعد محادثات سلام استمرت اسبوعا برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب كل الوحدات المقاتلة. وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.

وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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