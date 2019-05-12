هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 11:25 م

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني يحضر قمة دول المجلس. صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - ندد مجلس التعاون الخليجي "بالعمليات التخريبية" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية يوم الأحد.

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم‭ ‬الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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