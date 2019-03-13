هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 03:44 ص

السناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت يتحدث في مؤتمر انتخابي في جامعة بروكلين في نيويورك يون 2 مارس آذار 2019. تصوير: أندرو كيلي - رويترز.

واشنطن (رويترز) - يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة.

وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت يوم الثلاثاء ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية". وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر. وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر كانون الأول، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير كانون الثاني وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضا متوقعا من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.

وأقر مجلس النواب نسخته من القرار في فبراير شباط لكن مسألة إجرائية عطلت التصويت في مجلس الشيوخ.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك