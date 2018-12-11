مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس قرارا يندد بولي عهد السعودية

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 06:58 م

السناتور الديمقراطي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الديمقراطي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه سيقدم يوم الثلاثاء قرارا مشتركا يندد بولي عهد السعودية محمد بن سلمان فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي مما يجبر الرئيس الأمريكي دونالد تراب على النظر في توقيعه أو رفضه.

وعبر كوركر عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس على هذا القرار مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيه زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل.

وإذا وافق مجلس النواب أيضا على هذا القرار فسيتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه ترامب أو يرفضه.

وعبر كوركر عن أمله في أن يقدم هذا القرار في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال "نأمل أن نصوت بقوة كبيرة للغاية على قرار يندد بولي العهد".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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