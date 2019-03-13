هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 11:41 م

واشنطن (رويترز) - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون يوم الأربعاء مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن فيما يمثل توبيخا موجها للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة.

وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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