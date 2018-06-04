مجلس النواب الأردني سيستأذن الملك لعقد دورة استثنائية مبكرة لبحث الضرائب
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الملك عبد الله ملك الأردن في سوتشي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2015. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله يوم الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت".
وتابع "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".
كانت مصادر سياسية قالت إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني يوم الاثنين من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في محاولة لتهدئة غضب واسع النطاق من سياسات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز