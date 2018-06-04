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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 09:29 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 09:29

الملك عبد الله ملك الأردن في سوتشي يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني 2015. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء (reuters_tickers)