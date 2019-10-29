واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.

صوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتا وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونجرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية التي ساعدت القوات الأمريكية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير علي خفاجي)

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