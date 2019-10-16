هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:47 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

واشنطن (رويترز) - أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد.

وصوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

ويسلط التصويت الضوء على الاستياء الشديد في الكونجرس من تحرك ترامب، الذي يعتبره كثير من المشرعين تخليا عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الأمريكيين لهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

ونددوا كذلك بفرار مقاتلين من الدولة الإسلامية من سجن في سوريا بعد بدء الهجوم التركي قبل أسبوع.

وقال إليوت إنجيل الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي رعى مشروع القرار "كان ذلك خيانة لشركائنا. كان هدية لروسيا وإيران ولتنظيم الدولة الإسلامية و(للرئيس السوري بشار) الأسد".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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