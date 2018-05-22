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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 09:30 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:30

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم 13 مايو ايار 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)