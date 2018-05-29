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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 12:16 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:16

صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارة لباريس عاصمة فرنسا يوم 9 أبريل نيسان 2018. تصوير شارل بلاتيو - رويترز. (reuters_tickers)