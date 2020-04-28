الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قد حث يوم الاثنين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن حكما ذاتيا في الجنوب إلى التراجع عن هذه الخطوة قائلا إنها عمل تصعيدي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف التركيز على التصدي لفيروس كورونا المستجد.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله وعمر فهمي-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)