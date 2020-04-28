هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 10:48 م

مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في صورة بتاريخ العاشر من ديسبر كانون الأول 2019. تصوير: فواز سلمان - رويترز.

الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قد حث يوم الاثنين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن حكما ذاتيا في الجنوب إلى التراجع عن هذه الخطوة قائلا إنها عمل تصعيدي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف التركيز على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وعمر فهمي-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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