هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 10:34 ص

مشاركون في احتجاج يحملون مصابا قرب السياج الحدودي لقطاع غزة مع إسرائيل يوم 22 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد سالم - رويترز

جنيف (رويترز) - أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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