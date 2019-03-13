هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 02:22 م

نيروبي (رويترز) - قالت مجموعة الأزمات الدولية يوم الأربعاء إن اتفاق السلام في جنوب السودان الذي تم إبرامه منذ ستة شهور مهدد بالانهيار ما لم يتمكن الجانبان من تسوية مجموعة خلافات بينهما ودمج المتمردين السابقين في الجيش قبل تشكيل حكومة جديدة في مايو أيار.

وقُتل نحو 400 ألف شخص بينما شُرد أكثر من ثلث السكان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام تخللتها عدة جولات من الوساطة يعقبها تجدد إراقة الدماء.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا إن الاتفاق المبرم في سبتمبر أيلول بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ونائبه السابق ريك مشار خفض وتيرة القتال لكنه قد يندلع مجددا بسبب عدة خلافات.

وقال آلان بوسويل محلل جنوب السودان في المجموعة "اتفاق السلام يتعثر ومهدد بالانهيار ما لم يتم إبرام المزيد من الاتفاقات السياسية". ولم يرد تعليق حتى الآن من الحكومة أو أنصار مشار.

ويدعو الاتفاق الجانبين المتناحرين إلى جمع وفحص وتدريب قوات بعضهما البعض وتوحيدها في جيش وطني قبل تشكيل حكومة وحدة في مايو أيار.

وقال التقرير إنه لم يتم اتخاذ أي من تلك الخطوات قبل شهرين فقط من الموعد النهائي المحدد.

وأضاف التقرير أن هناك خلافات قائمة أيضا بشأن الحدود المحلية حيث تشعر بعض الأطراف أن كير أعاد رسمها لصالح قبيلة الدنكا التي ينتمي لها.

وأثارت الفوضى قلق قوى إقليمية وعالمية ساهمت في انفصال جنوب السودان وكانت تأمل أن ينهي استقلاله أحد أطول النزاعات التي تسببت في زعزعة استقرار أجزاء كبيرة من شرق أفريقيا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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