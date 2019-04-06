هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 05:19 م

وزير خارجية إيطاليا إينزو ميلانيزي يتحدث للصحفيين في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في دينار بغرب فرنسا يوم السبت. تصوير: ستيفين ماه - رويترز.

دينار (فرنسا) (رويترز) - قال وزير خارجية إيطاليا إنه ينبغي لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر الاهتمام بالتحذيرات الدولية الداعية لوقف تقدمه نحو العاصمة طرابلس وذلك في ظل اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على عدم وجود حل عسكري للصراع على السلطة في ليبيا.

ودخلت قوات شرق ليبيا الضواحي الجنوبية لطرابلس في ضغط شديد على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أثار القلق في العواصم الغربية.

وقال إينزو ميلانيزي للصحفيين في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في غرب فرنسا "نأمل بشدة أن يأخذ حفتر (تحذيراتنا) بعين الاعتبار".

وهيمنت الاضطرابات في ليبيا على القمة التي كان من المقرر أن تركز على أمن الانترنت، والتدخل الأجنبي في الديمقراطيات الليبرالية، وانعدام المساواة.

وحث وزراء الخارجية في بيان الفصائل الليبية المتناحرة على ضبط النفس، ووضع مصالح الشعب الليبي أولا. كما شدد البيان على ضرورة ألا يستخدم أي فصيل المنشآت النفطية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين "اتفقنا على ضرورة أن نستخدم كل الإمكانات المتاحة لدينا لممارسة الضغط على المسؤولين في ليبيا خاصة الجنرال حفتر حتى نتفادى أي تصعيد عسكري آخر".

وأثارت التوترات السياسية المتواصلة في أوروبا بشأن الهجرة من أفريقيا القلق على الاستقرار في ليبيا وذلك رغم التراجع الكبير في أعداد الوافدين الجدد إلى أوروبا عبر منطقة المتوسط.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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