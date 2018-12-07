مجموعة عمل تركية أمريكية بشأن سوريا: ملتزمون بتقدم سريع في خريطة طريق منبج

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 03:43 م

قوات تركية وأمريكية أثناء دورية مشتركة في منطقة منبج في شمال سوريا يوم 8 وفمبر تشرين الثاني 2018. (صورة لرويترز من وزارة الدفاع التركية ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

أنقرة (رويترز) - قالت مجموعة العمل التركية الأمريكية بشأن سوريا يوم الجمعة إن الدولتين اتفقتا على تسريع وتيرة الجهود الخاصة بتنفيذ اتفاق بشأن منبج بحلول نهاية العام.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة هذا العام لاتفاق بشأن منبج السورية بعد أشهر من الخلاف. وبموجبه تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المدينة. وتقول أنقرة إن الانسحاب لم يتم بعد. وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية.

وخلال اجتماع عقد يوم الجمعة اتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل بشكل مشترك فيما يتعلق بمناطق أخرى كما هو مذكور في خريطة الطريق الخاصة بمنبج.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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