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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 02:44 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:44

معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن يوم السادس من يوليو تموز 2018 في صورة لرويترز. (reuters_tickers)