هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 02:11 م

راية عليها صورة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون خلال احتجاجات في سوريا في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال بيان قرأه اثنان من محامي عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون إن أوجلان دعا يوم الاثنين قوات سوريا الديمقراطية إلى السعي لحلول في سوريا بأساليب أخرى غير الصراع.

وأوجلان مسجون في تركيا منذ عام 1999.

وأضاف المحاميان أنه دعا أيضا قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، إلى أن تضع في الحسبان الحساسيات التركية في سوريا.

وقرأ المحاميان البيان في مؤتمر صحفي وقالا إنه سُمح لهما بلقاء أوجلان لأول مرة منذ يوليو تموز عام 2011.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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