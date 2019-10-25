هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 11:10 م

الرباط (رويترز) - قال شقيق ناشط مغربي ومحامية يوم الجمعة إن الناشط الذي سٌجن عام 2017 إثر احتجاجات في شمال المغرب نقل إلى مستشفى سجن في طنجة بعد إضراب عن الطعام استمر سبعة أسابيع.

وصدر حكم بسجن الناشط ربيع الأبلق في يونيو حزيران 2018 لمدة خمس سنوات بعد ادانته بنشر أخبار زائفة والعمل بالصحافة دون تصريح بعد مظاهرات شهدتها منطقة الريف شمال المملكة أواخر عام 2016 للاحتجاج على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال شقيقه عبد اللطيف لرويترز إن الأبلق نُقل مساء الخميس إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية ولم يستطع السير عندما زارته محاميته صباح يوم الجمعة. ودعا عبد اللطيف لتدخل فوري لإنقاذ حياة أخيه.

وقالت المحامية سعاد البراهمة إن الأبلق فقد الكثير من وزنه وأصبح "عاجزا عن المشي".

ولم يتسن على الفور الاتصال بإدارة السجن للتعليق.

كانت الإدارة قالت في بيان في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن الأبلق لم يبلغها قط بأنه مضرب عن الطعام وإن أنشطته اليومية تظهر أن حالته الصحية طبيعية.

وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الأبلق يرفض تناول الطعام احتجاجا على ظروف احتجازه ويطالب بالإفراج عنه.

وأضاف أن إدارة السجن لم تسمح لطبيب من الجمعية بزيارة الأبلق.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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