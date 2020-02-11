هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 04:24 م

الرئيس السوداني السابق عمر البشير يتحدث في البرلمان في الخرطوم في الأول من ابريل نيسان 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

(رويترز) - قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير لرويترز يوم الثلاثاء إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية" وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

كان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور بغرب البلاد على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.

والبشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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