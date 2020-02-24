هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 12:53 م

القاهرة (رويترز) - قال خالد المصري محامي المتشدد الإسلامي المصري المدان هشام عشماوي لرويترز إن السلطات لم تخطر أسرته رسميا بإعدامه يوم الاثنين.

وفي وقت سابق يوم‭ ‬الاثنين، قالت المواقع الإلكترونية لصحيفة الأهرام الرسمية وصحيفتي الشروق والوطن المملوكتين للقطاع الخاص والمؤيدتين للحكومة إن عشماوي أعدم، لكنها سحبت تقاريرها في وقت لاحق.

وعبر المصري عن اعتقاده بأن التقارير الإعلامية عن إعدام عشماوي غير صحيحة ولا سيما وأن المواقع الإلكترونية سحبتها.

كانت ثلاثة مصادر أمنية قد قالت إن عشماوي، الذي كان يوصف بأنه أخطر متشدد إسلامي في البلاد، أعدم. لكن مصدرا عسكريا مصريا طلب عدم نشر اسمه قال إن هذه التقارير غير صحيحة.

وقال الجيش في نوفمبر تشرين الثاني إن عشماوي، الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، أدين بعدة تهم بينها التخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جنديا بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير سابق للداخلية في 2013.

وذكر أن عشماوي كان يقود جماعة أنصار بيت المقدس، المتمركزة في سيناء، وهي أكثر الجماعات المتشددة نشاطا في مصر، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

(تغطية صحفية هيثم أحمد وأحمد محمد حسن - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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