هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 11:34 ص

القاهرة (رويترز) - قال خالد المصري محامي المتشدد الإسلامي المصري هشام عشماوي لرويترز إن أسرة موكله لم تُبلغ رسميا بما ورد عن إعدامه يوم الاثنين.

وفي وقت سابق قالت عدة وسائل إعلام محلية وثلاثة مصادر أمنية إن مصر أعدمت عشماوي، الذي كان يوصف بأنه أخطر متشدد إسلامي في البلاد، بعد أن أدانته محكمة عسكرية بتدبير عدة هجمات.

ونُقل عشماوي، الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، إلى مصر من شرق ليبيا العام الماضي. وكانت القاهرة تسعى منذ فترة طويلة لإلقاء القبض عليه بتهم المسؤولية عن هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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