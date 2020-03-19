هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 08:42 م

القاهرة (رويترز) - قالت إحدى الأقارب إن ثلاث نساء من بين أربع احتجزتهن قوات الأمن المصرية بعد التظاهر في وسط القاهرة من أجل الإفراج عن السجناء الذين قلن إنهم معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أفرج عنهن في وقت لاحق يوم الخميس.

وقالت سناء سيف لرويترز إن شقيقتها منى سيف ووالدتهما ليلى سويف وشقيقتها الروائية أهداف سويف والأستاذة الجامعية رباب المهدي احتجزن بينما كن يتظاهرن خارج مقر الحكومة يوم الأربعاء وتم استجوابهن بتهم تشمل التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.

ونشرت سناء الأنباء عن الإفراج عن شقيقتها منى وخالتها أهداف سويف ورباب المهدي بينما لا تزال والدتها محتجزة في نيابة أمن الدولة حتى مساء الخميس. وأفرج عن النساء الثلاث من أحد أقسام الشرطة بوسط القاهرة.

ولم يتسن بعد الوصول لمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب كما لم يصدر بيان من النيابة.

وقال التلفزيون الرسمي ومصدر قضائي يوم الخميس إن الأمر صدر بإطلاق سراح 15 من أعضاء الحركات السياسية.

وليس من الواضح العدد الإجمالي للسجناء في مصر، لكن عشرات الآلاف اعتقلوا في حملة موسعة على المعارضة السياسية منذ أطاح قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في 2013.

وأعلنت مصر رصد 256 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها سبع وفيات. ومع انتشار الفيروس، تقوم جماعات حقوقية ونشطاء بحملات من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين والمرضى والمسنين، معللين ذلك بالظروف السيئة والتكدس داخل السجون المصرية.

وينفي السيسي، الذي انتخب رئيسا في 2014، احتجاز سجناء سياسيين. ويقول مع مؤيديه إن الاعتقالات في السنوات الأخيرة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر.

وذكرت مصادر أمنية ومسؤولون أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالفيروس في السجون وأن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات لحماية السجناء. وتم تعليق زيارات السجون منذ 10 مارس آذار بسبب الفيروس.

وليلى سويف هي أيضا والدة الناشط البارز علاء عبد الفتاح وشقيقتها أهداف هي روائية كانت في القائمة القصيرة لجائزة البوكر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته منى سيف في صفحتها على فيسبوك النساء وهن يرفعن لافتات تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتحذر من خطر فيروس كورونا في السجون.

وتحظر مصر المظاهرات من دون تصريح أمني مسبق.

واحتجز علاء عبد الفتاح، أحد النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في سبتمبر أيلول بعد احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، عقب ستة أشهر من الإفراج عنه بعد أن أمضى عقوبة سجن مدتها خمس سنوات.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد وأمينة إسماعيل- إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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