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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 07:06 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:06

محتجون يشتبكون مع قوات الأمن في البصرة يوم الجمعة. تصوير: عصام السوداني - رويترز. (reuters_tickers)