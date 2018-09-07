محتجون عراقيون يغادرون منشأة تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
حقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل في مدينة البصرة العراقية. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال مصدر في شركة لوك أويل ومصدر في شرطة مدينة البصرة العراقية إن المحتجين غادروا بهدوء منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذين تديره الشركة الروسية وأطلقوا سراح موظفين عراقيين كانوا يحتجزونهما.
وسيطر المحتجون على المنشأة لنحو ساعة. وقال مدير في الحقل إن الانتاج لم يتعطل.
ويقع الحقل على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام. وينتج الحقل ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا.
ومحطة معالجة المياه منفصلة عن الحقل وتزوده بالإمدادات اللازمة للضخ في الآبار.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز