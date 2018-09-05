محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر قرب البصرة
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بغداد (رويترز) - ذكر موظفون في ميناء أم قصر العراقي ومسؤولون محليون إن محتجين أغلقوا مدخل ميناء السلع للمطالبة بتحسين الخدمات، مما زاد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات التي تشهدها المدن الجنوبية منذ شهور.
وجاء ذلك التحرك بعد ساعات من إضرام محتجين النار في مبنى الحكومة الرئيسي في محافظة البصرة النفطية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز