محتجون في البصرة يهاجمون مكاتب أحزاب سياسية ومبنى تابعا لتلفزيون تديره الدولة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دخان يتصاعد من مبنى دار ضيافة في البصرة يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر أمنية محلية في العراق إن محتجين في البصرة أضرموا النار يوم الخميس في مقرات حزب الدعوة الحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر، أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في البلاد.
كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون العراقية الذي تديره الدولة في رابع ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز