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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 07:24 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:24

دخان يتصاعد من مبنى دار ضيافة في البصرة يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز. (reuters_tickers)