محتجون في حقل نفط الشرارة الليبي يقولون رئيس الوزراء سيلبي مطالبهم

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 08:50 م

رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فائز السراج في إيطاليا يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: جوجليلمو مانجيابين - رويترز.

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مصدر حكومي ومحتج إن رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فائز السراج سافر جوا يوم الأربعاء إلى حقل الشرارة النفطي الجنوبي واجتمع مع المحتجين الذين أغلقوا الحقل.

وقال متحدث باسم المحتجين، الذين يطالبون بالحصول على رواتب وإنشاء صناديق للتنمية، يوم الأربعاء إنه ستتم إعادة فتح الحقل عند تلبية مطالبهم.

وأضاف المتحدث محمد أحمد في تصريحات لرويترز أن السراج أبلغ المحتجين بأن مطالبهم العاجلة ستُلبى خلال أسبوع بدءا من يوم السبت القادم.

وقال "سيتم إعادة تشغيل حقل الشرارة بعد الوصول إلي اتفاق مع فائز السراج. وتم تصنيف المطالب إلى مطالب عاجلة ومطالب متأخرة.

العاجلة يبدأ (تنفيذها) من يوم السبت ومدتها أسبوع مثل السيولة والوقود. والمطالب الأخرى خلال ٤٥ يوما".

وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن التعليق بشأن إعادة فتح الحقل. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في مكتب السراج للتعليق.

وقال أسامة الوافي أحد المحتجين إن السراج ورجال القبائل الذين يسيطرون على الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا اتفقوا على تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى.

وأكد مجددا على المطالبة بوساطة الأمم المتحدة في الصراع. ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المحتجين، وبعضهم مسلحون، الأسبوع الماضي إلى مغادرة الحقل الواقع في عمق المنطقة التي تفتقر للقانون في جنوب البلاد.

وقال علي الحسيني وهو قائد في مجموعة من الحراس الحكوميين تشارك في الاحتجاجات لقناة تلفزيون محلية إن على السراج أن يوفر لهم سبل تأمين الحقل. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السراج في اجتماع مع بعض المحتجين.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من مكتب رئيس الوزراء للتعليق.

وفي محاولة أخرى لاسترضاء المحتجين أفاد مرسوم بأن حكومة طرابلس أقرت إنشاء صندوق للتنمية بقيمة مليار دينار ليبي (717 مليون دولار) للجنوب المهمل منذ فترة طويلة.

ويتم نقل نفط حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية الذي يضم أيضا مصفاة.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركة ريبسول الإسبانية وشركة توتال الفرنسية وشركة (أو.إم.في) النمساوية وشركة إكوينور النرويجية التي كانت تعرف سابقا باسم شتات أويل.

(الدولار يساوي 1.3939 دينار ليبي)

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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