هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 10:52 ص

مُتظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن في بيروت يوم الاثنين. تصوير: عزيز طاهر - رويترز

بيروت (رويترز) - ألقى محتجون لبنانيون الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان يوم الاثنين قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة.

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن السياسيين ومحاربة الفساد.

ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية التي أعدتها أولا حكومة سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وأدخلت لجنة المال والموازنة في البرلمان تعديلات على الموازنة منذ ذلك الحين. وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان لرويترز يوم الجمعة إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت- تحرير مصطفى صالح)

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